Top 5 des applications Android à avoir sur son smartphone ce week-end !

Autrefois réservée aux home-studistes équipés d'ordinateurs surpuissants et de synthétiseurs coûteux, BandLab vous permet de vous initier à la création musicale sur votre smartphone. En effet, un smartphone et une connexion internet suffiront à libérer votre potentiel créatif. Avec plus de 330 instruments virtuels et une ergonomie bien pensée permettant de composer de manière ludique dans tous les styles, BandLab s'impose dans le domaine de la création musicale sur mobile. Par ailleurs, puisque l'on se doute que vous aimerez obtenir des retours gratifiants sur vos plus belles compositions, l'application intègre une dimension communautaire. Que cela soit pour discuter autour d'un style musical particulier avec les autres utilisateurs ou obtenir des retours, BandLab a tout prévu en ce sens.