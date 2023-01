Top 5 des applications mobiles pour bien démarrer l'année

Au croisement du jeu de tir et du puzzle, la mécanique de jeu de Bubble Trouble fait partie des grands classiques de ce type de jeux. Le but étant de tirer sur des groupes de bulles afin de former des ensembles d'une même couleur et de les faire disparaître. Avec plus de 800 niveaux à son actif, Bubble Trouble occupera le joueur pour de nombreuses heures. Si l'on apprécie la gratuité du jeu, notons que la monétisation in-app se veut également assez discrète et ne ruine pas le plaisir en bombardant l'utilisateur de publicités.