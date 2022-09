Top 5 des applications à découvrir d'urgence cette semaine

Dans la lignée de Shazam, le logiciel SoundHound a été créé dans un seul but : vous empêcher de devenir fou en retrouvant pour vous le nom d'une chanson et son artiste ! Le point fort de cette app gratuite, disponible en version iOS et Android ? Elle reconnaît non seulement les morceaux qu'on lui présente, mais aussi les voix. Il est donc possible de chanter ce que vous avez en tête, et même de fredonner (une fonctionnalité bien pratique quand on ne connaît pas les paroles). Non contente de vous fournir le nom de la chanson, l'album et l'artiste, SoundHound vous propose également de découvrir des morceaux et des artistes similaires, et de les pré-écouter. De plus, les chansons en favori donnent accès à des informations complémentaires (biographie, clips musicaux, etc.). Et pour parachever le tout, les utilisateurs peuvent partager leurs découvertes sur les réseaux sociaux. Le bonheur !