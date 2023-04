Top 5 des applications mobiles à télécharger à l'occasion de la journée mondiale de l'art

Pixel Art

Dans l'univers du dessin, peu d'applications savent être à la fois relaxantes et divertissantes comme l'est Pixel Art. Il propose une foule de dessins en 2D et 3D à réaliser seul ou à plusieurs et petits comme grands. Il est même possible de créer un dessin à partir d'un selfie ou d'un paysage. À télécharger sans attendre !