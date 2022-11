Top 5 des applications que vous devriez tester cette semaine !

Derrière le nom de Wiloki se cache une application forte utile pour les plus jeunes. Son concept ? Apporter tout le soutien scolaire nécessaire aux écoliers, de la primaire jusqu'au collège. Dotée d'exercices et de leçons ludiques, l'application emploie un ton qui se veut divertissant afin de s'adapter à un jeune public. Si l'interface de l'apprenant est colorée et enfantine, on note la présence d'un second accès, spécifiquement conçu pour les parents et permettant de suivre la progression effectuée dans l'application. Disponible sur Android, iOS et au format web app, Wiloki est développée par les créateurs d'Adi et d'Adibou, des logiciels éducatifs réputés et reconnus.