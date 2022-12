Top 5 des applications à posséder sur son smartphone pour passer un joyeux Noël

Pavillon Pokémon

Vous aimez les jeux vidéo Pokémon ? Créé par The Pokémon Company International, l'application Pavillon Pokémon s'adresse avant tout aux plus jeunes. Le principe ? Le joueur doit réaliser des activités pour faire éclore des œufs de Pokémons et augmenter sa collection. Le divertissement Pavillon Pokémon contient de nombreux mini-jeux : toilettage de Pokémons, aire de jeu, puzzles, histoires, etc. Cette application gratuite est en téléchargement en version iOS (pour iPhone et iPad), Android et Kindle Fire.