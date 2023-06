Voici notre top 5 des applications à découvrir ce week-end

Popularisés durant les confinements liés à la pandémie de COVID-19, les services pour regarder du contenu en streaming avec ses amis à distance ont toujours le vent en poupe. Parmi eux, Rave permet de se synchroniser et de regarder des vidéos depuis un grand nombre de plateformes comme Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, etc. Gratuit, l'utilitaire propose un espace de chat en ligne et permet de créer des salons privés comme publics. Notons la présence d'un module nommé RaveDJ qui remplit la même tâche, mais vis-à-vis du streaming musical. Rave est disponible sur Windows, macOS, Android et iOS.