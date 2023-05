Top 5 des applications que vous devriez essayer ce week-end

Dans la lignée de Frigo Magic, Eat This Much est une application qui s'articule autour de la préparation des repas. L'ambition de cette appli étant de nous aider à manger de façon plus équilibrée. Pour cela, Eat This Much compose des menus sur mesure, basés sur les objectifs caloriques et les préférences alimentaires de l'utilisateur. On note la présence d'une fonctionnalité dédiée à la surveillance et à la gestion du stock alimentaire, vis-à-vis des dates de péremption des ingrédients du placard.