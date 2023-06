Top 5 des applications à découvrir ce week-end

Conçue par Google, Envelope est une application pensée pour diminuer la dépendance au smartphone. Une fois activée, elle permet d'effectuer des pauses numériques de façon temporaire. Elle applique des réglages au smartphone qui restreignent fortement ses fonctions annexes et le ramènent à son premier usage : téléphoner. Ainsi, les notifications et les applications addictives se voient mises en pause. Il reste toutefois possible de passer des appels et d'envoyer des SMS. L'app Envelope est conçue pour supprimer la distraction et favoriser une utilisation consciente des appareils mobiles.