Ces deux nouveautés débarqueront prochainement sur Instagram

Introduits en 2015, les carrousels sont devenus un élément essentiel de la plateforme. Permettant de publier plusieurs photos et vidéos dans un seul post, ils sont un moyen efficace pour les utilisateurs de partager des moments de leur vie, mais également pour les entreprises et les influenceurs de communiquer avec plus d'efficacité. En tout cas, le succès de cette fonctionnalité n'est plus à démontrer, et elle vient de s'enrichir d'un nouvel élément qui provient… de TikTok.

En effet, en octobre 2022, le géant chinois s'est permis de prendre exemple sur son concurrent américain en copiant les carrousels. Cependant, TikTok oblige, le Mode Photo a un petit plus : il permet d'ajouter de la musique aux publications. Une bonne idée visiblement, puisque c'est au tour d'Instagram d'ajouter la même fonctionnalité sur sa plateforme, à l'image de ce qui pouvait déjà être fait sur les posts ne contenant qu'une photo.

Cette nouveauté a déjà été déployée dans le monde entier, après avoir été introduite par la chanteuse américaine Olivia Rodrigo à l'occasion de la sortie de son dernier single. Sous les airs de ce dernier, il est possible de parcourir les photos du tournage de son dernier clip, permettant ainsi une toute nouvelle façon de raconter une histoire, et de présenter une marque ou un produit. Il y a fort à parier que les entreprises de communication et les influenceurs vont sauter sur le concept, et que cette fonctionnalité risque de rapidement prendre d'assaut la plateforme.