Chrome Android va rattraper son retard sur Safari. Google développe actuellement des transitions de page expérimentales qui reproduisent les animations fluides d'iOS. Simple : les utilisateurs voient maintenant un aperçu miniaturisé des pages web quand ils balayent l'écran depuis le bord.

Concrètement, un geste montre la page de destination avec des effets de mise à l'échelle et de fondu. C'est plus intuitif. Google récupère les gestes prédictifs d'Android 13 et 14 pour créer cette expérience. Moins d'erreurs de navigation et une interface qui colle mieux aux habitudes des utilisateurs.