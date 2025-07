L'affichage vertical facilite considérablement la gestion des onglets, particulièrement pour celles et ceux parmi vous qui ont l'habitude de travailler avec de multiples pages ouvertes simultanément. Adaptée aux écrans larges, cette disposition permet de rendre les titres d'onglets plus lisibles ou encore d'améliorer leur organisation. La fonctionnalité permet qui plus est de regrouper les onglets par thème, de réduire leur taille pour libérer de l'espace ou encore d'accéder à certaines options via un simple clic droit.

Parmi les navigateurs les plus populaires, Microsoft Edge a été le premier à l’implémenter en mars 2021, suivi par Firefox et d’autres navigateurs concurrents. Jusqu’ici, les utilisateurs de Chrome devaient alors recourir à des extensions tierces. La demande persistante de la part des utilisateurs de Chrome a visiblement incité Google à réagir, ce dernier étant qui plus (et de loin) le navigateur le plus utilisé dans le monde. Le géant de Mountain View a commencé à intégrer cette nouveauté dans le code source de Chromium, comme l'atteste une entrée récente dans le Gerrit Chromium.