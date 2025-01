Le mois prochain, Chrome introduira un mode d'économie d'énergie

Sur son blog de développement, la firme californienne explique que le mode d'économie d'énergie pourra être automatiquement activé lorsqu'un onglet en arrière-plan n'a pas été consulté depuis plus de cinq minutes tout en continuant de consommer de la mémoire vive. Dans ce cas, les tâches en cours seront tout bonnement arrêtées.

Bien entendu, la nature des onglets sera analysée et le navigateur n'interférera pas si un fichier est en train d'être chargé sur un serveur externe ou si une discussion de chat est en cours. Google précise en outre que les messageries envoyant des notifications à l'arrivée de nouveaux mails ou les rappels des calendriers ne seront pas coupés. Enfin, il en va de même pour les web apps exploitant des périphériques connectés, par exemple, si vous téléchargez un fichier.

Google encourage alors les développeurs à optimiser la consommation de leur site Internet pour éviter que ce dernier ne soit figé lorsque le mode d'économie d'énergie aura été activé par l'internaute.

Nous apprenions récemment que le navigateur allait également se doter d'un écran scindé permettant de consulter deux onglets côté à côté au sein de la même fenêtre. Une telle fonctionnalité a précédemment été implémentée par Opera ou Brave.

Chrome devrait en tout cas renforcer son développement maintenant que Google a lancé son projet Supporters of Chromium-Based Browsers. Soutenue par Microsoft, Meta et Opera, cette initiative vise à garantir un financement durable et un cadre neutre pour soutenir les projets open source liés à Chromium. Reste à savoir si cela satisfera les autorités américaines qui cherchent toujours le moyen de forcer Google à revendre le navigateur.