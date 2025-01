Il n'y a pas de secret : pour rester populaires, les navigateurs web doivent se renouveler en permanence, et Chrome ne déroge pas à cette règle. Dans le domaine, ses développeurs rivalisent d'ingéniosité. Le service a récemment bénéficié d'une meilleure détection des scams grâce à l'IA, d'une navigation plus fluide et d'une gestion des onglets optimisée.