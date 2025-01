À défaut de lever le pied sur son monopole critiqué, Google vient d’officialiser la création d’un super-groupe de travail inédit. Baptisé « Supporters of Chromium-Based Browsers » et cautionné par la Fondation Linux, ce projet vise à offrir à Chromium un cadre neutre et un financement durable pour garantir son développement, ses innovations et sa pérennité. Parmi les premiers participants confirmés figurent Meta, Opera et Microsoft. Une alliance qui promet, sur le papier, un web plus collaboratif, mais qui soulève déjà des questions sur l’équilibre réel des forces en présence.