C’est donc dans ce contexte que s’inscrit cette version hybride de Chrome, à mi-chemin entre mobile et bureau. Et bien évidemment, pour assurer une continuité des fonctionnalités entre Android et ChromeOS, Google n’a plus vraiment d’autre choix que de plancher sur le support des extensions. Tant pis si, en l’état, cette version spéciale n’est pas disponible sur le Play Store, ni destinée au grand public. Les plus téméraires peuvent d’ores et déjà la télécharger manuellement depuis les serveurs officiels de Google et, avec un peu de technique – et beaucoup de bidouilles – la faire tourner sur une tablette Android, voire un smartphone.