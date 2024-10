Il y a quelques mois, Google avait revu le système ChromeOS en y ajoutant notamment le « noyau Linux Android et les frameworks Android ». Aujourd'hui, la firme va plus loin en travaillant sur une nouvelle version de Chrome Android, nommée Desktop Android et destinée… aux Chromebooks.

L'objectif sous-jacent est de rendre les versions de Chrome sur Android et ChromeOS plus similaires. Plusieurs développements, comme celui d'un bootloader générique, ont déjà été réalisés dans ce sens.