Sur Android, le navigateur Edge s'enrichira d'extensions

Depuis quelques années, les navigateurs web ne se contentent plus de faciliter l’accès aux ressources du web. D’ores et déjà désireux de renouveler l’expérience de navigation, ils proposent des services toujours plus personnalisés, basés sur l’IA générative ou un panel d’extensions natives. Mais ces services à valeur ajoutée, aussi innovants soient-ils, ont leur contrepartie. Maintes fois épinglés pour leurs pratiques commerciales douteuses, Chrome et Edge doivent faire face au durcissement du cadre réglementaire européen. Une aubaine pour les navigateurs alternatifs respectueux de la vie privée tels que Brave, Opera, Firefox et Vivaldi. Quel est le meilleur navigateur web en février 2024 ? Découvrez notre comparatif pour vous faire votre propre opinion !

