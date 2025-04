Depuis quelques années, Chrome propose de regrouper ses onglets par thématiques ou par projets. Empruntée à Opera et Mozilla Firefox, cette fonctionnalité est particulièrement pratique si vous passez votre journée à jongler entre différentes applications Web.

À l'instar de Vivaldi, Chrome proposera prochainement une série de raccourcis clavier pour créer un groupe, y ajouter ou fermer un onglet, ou encore passer d'un ensemble de pages à un autre.

Rappelons que depuis janvier 2024, avec la fonctionnalité Tab Organizer, Chrome intègre aussi son intelligence artificielle Gemini pour suggérer automatiquement des regroupements pertinents. Ces groupes sont ensuite synchronisés avec la version mobile du navigateur.

Google a une autre nouveauté dans les cartons : l’arrivée d’un mode écran scindé natif. Opera, Microsoft Edge, ou plus récemment Brave ont déjà adopté la fonctionnalité "Split View". Pour mémoire, celle-ci permet d'afficher deux onglets côte-à-côté sans devoir ouvrir une nouvelle fenêtre. D'autres, comme Vivaldi en sont à un stade un peu plus avancé permettant de diviser l'écran avec un agencement de 3 ou 4 pages.

MSPowerUser rapporte que l’activation se fait simplement via un clic droit sur un onglet, puis en sélectionnant la nouvelle option. Un bouton spécifique, bientôt accessible depuis la barre d’outils, viendra renforcer cette ergonomie. Les fruits de ces travaux sont pour l'heure déployés au sein de la version Canary du navigateur. À l'usage, c'est quand même l'implémentation via glisser-déposer proposée par Opera qui semble la plus ergonomique à ce jour.