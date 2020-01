Le prochain fer de lance de Realme explose les scores sur AnTuTu

Un Realme X50 Pro ?

Lire aussi :

Le Huawei P40 Pro pris en photo dans le métro



Source : GSMArena

AnTuTu est l'outil de benchmark le plus populaire pour mesurer les performances d'un smartphone. Et celui-ci s'est trouvé un nouveau roi : le Realme de référence RMX2071, pas encore officiellement annoncé par la marque mais qui a réalisé un score impressionnant de 574 985.À titre de comparaison, son smartphone le plus puissant actuellement est le X2 Pro et son SoC Snapdragon 855, qui culmine à 482 207. Et il est le 4e du classement général, dépassé de peu par les OnePlus 7T et 7T Pro ainsi que le Asus Rog Phone II . Ce dernier monte à 506 832. Ce nouveau Realme va donc bien plus haut que l'actuel leader, notamment grâce à sa puce Snapdragon 865 L'identité du mobile en question est encore inconnue, mais il pourrait s'agir d'un Realme X50 Pro, une version boostée du X50 annoncé au début du mois de janvier 2020