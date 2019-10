Realme X2 Pro, X2, 5 Pro : Realme s'invite dans la cour des grands en cassant les prix

Realme X2 Pro : un smartphone premium au prix d'un milieu de gamme

Realme X2 : un X2 Pro en version allégée au prix plancher

Realme 5 Pro : Le milieu de de gamme au prix imbattable

Ce qui n'était alors qu'une gamme du chinois Oppo a acquis son indépendance en juillet 2018 lorsque Sky Li, directeur général du développement international d'Oppo quitta la maison-mère afin de fonder Realme. Le nouveau venu s'est alors fixé comme objectif de produire des smartphones aux performances Premium et dotés d'un design innovant. Déjà implanté en Asie et en Inde, le constructeur s'attaque au Vieux Continent en basant sa filiale européenne en Espagne.Visiblement le X2 Pro, annoncé mardi 15 octobre à Madrid, confirme ce positionnement. L'appareil embarque ainsi le SoC SnapDragon 855+ Qualcomm, dont le GPU Adreno 640 est l'un des plus puissants du moment. Le X2 Pro se décline en trois versions, toutes équipées de RAM LPDDR4X : 6 Go / 64 Go Flash, 8 Go / 128 Go Flash et 12 Go / 256 Go Flash (stockage non extensible). À noter que la Flash est de type UFS 2.1 pour le modèle 64 Go et UFS 3.0 pour les versions 128 et 256 Go.L'écran Amoled de 6,5'' au format 19,5:9 affiche 2400 x 1080 pixels et bénéficie d'une protection en verre Gorilla 5 de Corning. Il occupe 91,7% de la face avant (402 ppp, écran à encoche), supporte le profil colorimétrique DCI-P3 (standard de l'industrie cinématographique hollywoodienne) et prend en charge les contenus HDR10+. Il dissimule un lecteur d'empreintes que Realme annonce comme étant l'un des plus rapides du marché (déverrouillage en 0,23 seconde).L'alimentation électrique est assurée par une batterie de 4000 mAh supportant la charge rapide SuperVOOC dans sa version 50 Watts. À en croire Realme, la batterie passerait de 0 à 50% en 10 minutes, les 100% étant atteints en 35 minutes. On vérifiera tout cela dans un prochain test.Les aspects photo et vidéo ont fait l'objet de toutes les attentions. Évacuons rapidement le cas du module frontal équipé d'un capteur 16 Mpxl (photosites de 0,8 μm) accompagné d'un objectif dont on sait juste qu'il ouvre à f/2. Vu ses caractéristiques, on imagine sans mal qu'il devrait se tirer honorablement de la plupart des situations, sauf en faible luminosité.La caméra dorsale est quant à elle nettement plus intéressante puisqu'elle n'embarque pas moins de quatre capteurs. Le principal n'est ni plus ni moins qu'un Isocell GW1 d'origine Samsung qui se paye le luxe d'embarquer 64 Mpxl. S'il peut générer des images à cette résolution, il est avant tout pensé afin de mettre en œuvre la technologie Pixel Binning. Celle-ci crée un pixel de l'image en combinant les infos de quatre photosites (matrice de 2x2) afin d'améliorer le résultat, notamment en faible luminosité. Il est complété d'un capteur 8 Mpxl équipé d'un objectif ultra grand-angle f/2,2 et d'un 13 Mpxl couplé à un téléobjectif 2x ouvrant à f/2,5.Enfin, un troisième module 2 Mpxl dont l'objectif ouvre à f/2,4 est dédié à la captation des informations nécessaires à la réalisation de portraits à faible profondeur de champ. Le tout est saupoudré intelligence artificielle afin de produire des résultats sublimes, forcément sublimes... Là aussi, nous sommes curieux et impatients de tester tout cela.Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, le constructeur a profité de l'occasion pour officialiser la commercialisation en Europe des X2 et 5 Pro. Les deux smartphones, positionnés en milieu de gamme, sont déjà disponibles en Inde.Le X2, que l'on peut voir à juste titre comme une version allégée du X2 Pro, dispose d'un écran Amoled de 6,4'' affichant 2340 x 1080 pixels et sous lequel se trouve le lecteur d'empreintes ainsi que d'un SoC Snapdragon 730 G. Le X2 existe en deux versions : 6 Go RAM / 64 Go Flash et 8 Go RAM / 128 Go Flash que l'on pourra étendre par l'adjonction d'une carte micro SD. La batterie de 4000 mAh bénéficie de la charge rapide VOOC Flash Charge 30 Watts (de 0 à 67% d'autonomie en 30 minutes).Sur le papier, l'aspect photo / vidéo semble très soigné : capteur 32 Mpxl en face avant logé dans une mini-encoche en forme de goutte et quadrimodule dorsal. Celui-ci se compose d'un capteur Samsung GW1 64 Mpxl (objectif ouvrant à f/1,8) et d'un 8 Mpxl assurant les prises de vue en grand angle (119° ; f/2,25). Ils sont complétés de deux capteurs auxiliaires 2 Mpxl conçus pour de faciliter la prise de vue macro (distance de mise au point de 4 cm mini) et la réalisation de portraits. Realme reste très discret sur leurs caractéristiques techniques.Le 5 Pro est quant à lui bâti autour d'un Snapdragon 712 AIE, dispose de 4 ou 8 Go de RAM, d'un stockage interne de 128 Go (extensible par carte micro SD 256 Go max). Son écran Amoled de 6,3'' affiche 2340 x 1080 pixels et couvre 90,6% de la face avant. Entrée de gamme oblige, pas de lecteur d'empreintes sous l'écran, mais en face arrière. La batterie de 4035 mAh bénéficie de la technologie de recharge VOOC 20 Watts, indiquée comme étant « accélérée », sans autre précision quant à ses performances.Côté photo, le module frontal embarque un capteur 16 Mpxl logé dans une mini encoche. La caméra dorsale se compose de quatre modules. Le principal abrite un capteur 48 Mpxl IMX 586 d'origine Sony ainsi qu'un objectif ouvrant à f/1,8. Il est assisté par un autofocus à détection de phase et propose un zoom numérique 10x. Le module secondaire se compose d'un capteur 8 Mpxl et d'un objectif ultra grand-angle ouvrant à f/2,25 (angle de vision de 119°). Ils sont complétés par deux modules équipés de capteurs 2 Mpxl et respectivement spécialisés en macro (distance de mise au point de 4 cm mini) et en réalisation de portraits.