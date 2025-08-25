Et aussi : tablettes & PC en remise

La catégorie tablettes & PC du site HONOR regroupe d’autres deals de rentrée (MagicBook, Pad, accessoires) avec des promotions mises à jour régulièrement. Si vous devez compléter l’attirail de rentrée (prise de notes, montage léger, visios), ça vaut le détour.

Enfin, le HONOR Magic V5, présenté comme le smartphone pliable le plus fin du marché (8,8 mm) avec sa grosse batterie silicium-carbone (5 820 mAh) et sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sera disponible en France à partir du 28 août dans le cadre de son lancement européen. Si vous lorgnez le format foldable pour la rentrée, gardez un œil sur l'ouverture des ventes. Un coupon de 300€ de remise pour le Magic V5 est d'ailleurs d'ores et déjà activable sur le site :