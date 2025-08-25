À peine rentrés de la plage qu'il faut déjà se rééquiper pour cette nouvelle année scolaire. Bonne nouvelle : HONOR déroule un Back to School offensif, avec des remises immédiates, des bundles malins et des coupons cumulables. Focus sur les offres les plus pertinentes pour attaquer la rentrée, disponibles dès maintenant et, pour la plupart, jusqu’au 14 septembre.
HONOR 400 Lite à partir de 249,90€ : le smartphone futé qui coche l’essentiel
Idéal pour un ado ou pour un adulte qui ne souhaite pas se ruiner en achetant un téléphone de grande marque, le HONOR 400 Lite a tout d'un grand malgré son prix riquiqui en cette période de rentrée scolaire : écran AMOLED 6,7 pouces digne du haut de gamme (diagonale de 17 cm, définition de 1 080 points par 2 412, luminosité 3 500 nits), capteur photo de 108 Mpx pour immortaliser les scènes de la vie courante sans aucun compromis sur la qualité, design élégant qui fait penser à un célèbre smartphone (171 grammes, 7,3 mm d'épaisseur), IA à tous les étages et une vraie tranquillité d’esprit au quotidien (IP64, certification anti-chocs, 5 230 mAh et charge rapide à 35 watts).
Ajoutez à cela une mécanique promotionnelle très simple à comprendre sur le site de Honor : coupon de 50€ activable directement sur la boutique officielle (qui fait passer le prix du téléphone en version 8+256 Go de 299,90€ à 249,90€) et SuperChargeur 66W à seulement 1,90€ en bundle limité. Besoin aussi d'une paire d'intra-auriculaires et d'une tablette ? Insérez ces produits dans votre panier et touchez-les à 19,90€ et 199,90€ au lieu de 49,90 et 249,90€ habituellement. Signalons aussi la présence d'une batterie externe et d'un casque audio dans les appareils à greffer à votre bundle promotionnel. Un bon plan smartphone qui ne fera pas exploser le budget de votre liste de fournitures de la rentrée.
HONOR Magic 7 Lite à partir 299,90€ (chargeur 66W offert) : l'année scolaire va être longue, misez sur l’endurance !
S’il vous faut un smartphone qui tienne au minimum deux jours éloigné d’une prise électrique, le Magic 7 Lite est un choix à considérer. Avec sa batterie silicium-carbone de 6 600 mAh (vous ne rêvez pas !), son écran AMOLED de 6,78" à 120 Hz (diagonale de 17,2 cm, définition de 1 224 points par 2 700 points, luminosité 4 000 nits), sa finition en titane (189 grammes pour une épaisseur de 7,98 mm), son double capteur photo 108+5 mégapixels et sa résistance aux chutes jusqu’à 2 m et aux éclaboussures (IP64), le Magic 7 Lite plaira à ceux qui misent sur l'efficacité, la solidité et la fiabilité.
Côté promo, HONOR offre en plus un SuperChargeur 66 watts pour retrouver 100% d'autonomie en un clin d'oeil. Et si vous souhaitiez vous offrir une paire d'écouteur, un casque, une batterie externe, une enceinte Bluetooth ou une tablette en plus, il vous suffira de composer votre bundle au moment de la commande pour obtenir une réduction encore plus exceptionnelle (jusqu'à -75% sur le casque audio sans fil Honor). Pour info, le prix standard du Magic 7 lite 8+256 Go observé chez les revendeurs est de 379,90 €, ce qui cadre bien l’ampleur de cette remise.
HONOR 400 à partir de 499,90€ avec casque audio offert
Besoin d’un peu plus de coffre pour la productivité (ou pour monter en gamme photo) ? Noté 8/10 par la rédaction de Clubic, le HONOR 400 coche les cases « confort + puissance » avec écran lumineux, batterie solide et surtout un module 200 Mpx qui fait la différence.
Sur la boutique, on retrouve la version 8+512 Go en une réduction immédiate de 80 € avec les Headphones Pro offerts et le chargeur 66 W à seulement 1,90€ en bundle limité. Dit autrement : si vous souhaitez un smartphone « sérieux » pour la reprise — présentations, déplacements, stories en 4K à la volée — c’est un bon sweet spot avant de passer au segment premium.
HONOR Magic 7 Pro à partir de 899,90€ : le haut de gamme en promo avec bundle généreux
Si vous visez l’expérience flagship (écran OLED immersif, photo boostée à l’IA, résistance IP68, charge très rapide), le Magic 7 Pro est l’option sans compromis chez Honor. La boutique du fabricant met en avant de gros coupons allant jusqu’à –300€ selon les configurations et un bundle avec les écouteurs Earbuds Open et le chargeur sans fil sur certains coloris. Moralité : à la rentrée, le ticket premium passe bien mieux. Un smartphone noté 9/10 par la rédaction de Clubic.
Et aussi : tablettes & PC en remise
La catégorie tablettes & PC du site HONOR regroupe d’autres deals de rentrée (MagicBook, Pad, accessoires) avec des promotions mises à jour régulièrement. Si vous devez compléter l’attirail de rentrée (prise de notes, montage léger, visios), ça vaut le détour.
Enfin, le HONOR Magic V5, présenté comme le smartphone pliable le plus fin du marché (8,8 mm) avec sa grosse batterie silicium-carbone (5 820 mAh) et sa puissante puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, sera disponible en France à partir du 28 août dans le cadre de son lancement européen. Si vous lorgnez le format foldable pour la rentrée, gardez un œil sur l'ouverture des ventes. Un coupon de 300€ de remise pour le Magic V5 est d'ailleurs d'ores et déjà activable sur le site :
- MagicBook Pro 14 à partir de 1 199,90€ (au lieu de 1 399,90€)
- Pad 10 à 299,90€ (au lieu de 399,90€)
- MagicBook Pro 16 à partir de 899,90€ (au lieu de 999,90€)
- MagicPad 2 à partir de 469,90€ (au lieu de 499,90€)
- MagicBook Art 14 à partir de 1 299,90€ (au lieu de 1 399,90€)