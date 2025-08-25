Le choix des accessoires officiels lancés en même temps qu'un nouveau smartphone nous renseigne parfois sur certaines de ses vulnérabilités. Si l'on s'en tient aux dernières rumeurs en date, Apple aurait donc peur de l'autonomie de son iPhone 17 Air… mais potentiellement aussi de sa fragilité.

On apprenait en effet il y a quelques mois que l'entreprise miserait, pour son futur iPhone ultra fin, sur une réintroduction de la Smart Battery Case pour potentiellement aider à prolonger son autonomie. Désormais, c'est la piste d'une nouvelle coque « Bumper », qui fait parler d'elle. Employée pour l'iPhone 4 en 2010, cette dernière couvre d'épaisses bordures de silicones les bords de l'appareil pour le protéger des chutes, mais a pour particularité de laisser apparents l'écran et le dos du smartphone.