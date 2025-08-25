Comment protéger efficacement celui qui devrait être l'iPhone le plus fin de l'Histoire d'Apple… contre des chutes malencontreuses ? Visiblement la firme s'est posé la question. Selon Mark Gurman, Apple aurait un temps songé à sortir du placard un accessoire qu'elle n'a plus tellement utilisé depuis l'iPhone 4 : la bonne vieille coque « bumper ».
Le choix des accessoires officiels lancés en même temps qu'un nouveau smartphone nous renseigne parfois sur certaines de ses vulnérabilités. Si l'on s'en tient aux dernières rumeurs en date, Apple aurait donc peur de l'autonomie de son iPhone 17 Air… mais potentiellement aussi de sa fragilité.
On apprenait en effet il y a quelques mois que l'entreprise miserait, pour son futur iPhone ultra fin, sur une réintroduction de la Smart Battery Case pour potentiellement aider à prolonger son autonomie. Désormais, c'est la piste d'une nouvelle coque « Bumper », qui fait parler d'elle. Employée pour l'iPhone 4 en 2010, cette dernière couvre d'épaisses bordures de silicones les bords de l'appareil pour le protéger des chutes, mais a pour particularité de laisser apparents l'écran et le dos du smartphone.
Offre partenaire
Saily c'est la référence eSIM pour les forfaits mobiles utilisables à l’étranger. Pas moins de 200 destinations couvertes et des forfaits pouvant aller de 7 à 30 jours avec data variable, idéal pour vos vacances cet été !
Offre partenaire
Apple aurait-il peur des chocs sur son iPhone 17 Air ?
Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman explique sur X avoir obtenu des informations suggérant qu'Apple aurait a minima envisagé, sinon carrément testé, une nouvelle mouture de cette Bumper case vouée à l'iPhone 17 Air. Cette dernière permettrait d'apporter une protection à l'appareil, sans pour autant le couvrir intégralement… mais en sacrifiant tout de même la finesse qui ferait tout l'intérêt de ce nouveau smartphone.
Pour rappel, l'iPhone 17 Air est attendu en septembre en même temps que les nouveaux iPhone 17 et iPhone 17 Pro. Ce modèle aurait toutefois la particularité d'être le smartphone le plus fin jamais lancé par Apple, avec seulement 5,5 mm d'épaisseur (contre 7,8 mm pour l'iPhone 16). Il serait le premier de trois smartphones censés réenchanter l'iPhone après des années marquées par une certaine stagnation.
Trois iPhone novateurs d'ici 2027…
Dans sa Newsletter PowerOn, Mark Gurman indiquait en effet ce week-end qu'Apple aurait mis en oeuvre un plan sur trois ans pour lancer trois modèles majeurs d'iPhone d'ici à 2027.
Le premier de cette série serait donc l'iPhone 17 Air, caractérisé par son extrême finesse, avec les problèmes que cela pourrait d'ailleurs engendrer (autonmie réduite, chauffe, fragilité du châssis…) ; le second ne serait autre que l'iPhone pliant évoqué par une foule de rumeurs depuis plusieurs années ; tandis que le troisième, parfois surnommé iPhone X-2, permettrait à Apple de fêter dignement les 20 ans de l'iPhone avec un tout nouveau design.