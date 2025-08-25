Le futur iPhone pliant adopterait un format proche de celui des Galaxy Z Fold de Samsung. Fermé, il proposerait un écran externe entre 5 et 6 pouces, accompagné d’un capteur photo frontal. Au dos, deux caméras seraient dédiées aux prises de vue classiques, l’une standard et l’autre réservée à l’ultra-grand-angle ou au zoom téléobjectif. Une fois déployé, l’appareil révélerait un large écran interne de 8 pouces, avec un quatrième capteur photo dédié aux selfies.

Le choix de Touch ID peut surprendre, mais il s’explique par les contraintes d’épaisseur. L’iPhone pliant mesurerait 9,5 mm une fois fermé, soit moins de 5 mm par moitié, une finesse inédite pour la marque. Le système TrueDepth de Face ID, intégrant la caméra 3D et le capteur infrarouge, serait trop volumineux et ne pourrait pas être intégré dans un châssis aussi mince. Apple opterait donc pour un capteur d’empreinte intégré au bouton latéral, comme sur certains iPad.