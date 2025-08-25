Selon Bloomberg, Apple travaillerait sur son premier iPhone pliant, prévu pour 2026. L’appareil disposerait d’un écran interne de 8 pouces et miserait sur Touch ID plutôt que Face ID.
- Apple préparerait son premier iPhone pliant pour 2026, avec un écran interne de 8 pouces et un écran externe de 5–6 pouces.
- Le design privilégierait la finesse (9,5 mm fermé), remplaçant Face ID par Touch ID latéral et intégrant quatre caméras.
- L’appareil utiliserait le modem maison C2, supprimerait le tiroir SIM, serait produit en noir et blanc et visé pour l’automne 2026.
Apple n’a pas encore franchi le pas du smartphone pliant, contrairement à ses concurrents Android qui occupent ce segment depuis plusieurs années. Mais d’après Mark Gurman, journaliste de Bloomberg réputé pour ses révélations autour de la marque, la firme de Cupertino s’apprête à lancer un modèle inédit en 2026. Ce futur iPhone se plierait comme un livre et combinerait un écran externe utilisable au quotidien avec une large dalle interne une fois ouvert. Le projet est dans les tuyaux et la fiche technique semble aujourd'hui arrêtée, ce qui nous permet d'établir un portrait robot du prochain smartphone de la marque qui va accompagner le renouvellement complet de la gamme durant ces trois prochaines années.
Quatre caméras et le retour en fanfare de Touch ID
Le futur iPhone pliant adopterait un format proche de celui des Galaxy Z Fold de Samsung. Fermé, il proposerait un écran externe entre 5 et 6 pouces, accompagné d’un capteur photo frontal. Au dos, deux caméras seraient dédiées aux prises de vue classiques, l’une standard et l’autre réservée à l’ultra-grand-angle ou au zoom téléobjectif. Une fois déployé, l’appareil révélerait un large écran interne de 8 pouces, avec un quatrième capteur photo dédié aux selfies.
Le choix de Touch ID peut surprendre, mais il s’explique par les contraintes d’épaisseur. L’iPhone pliant mesurerait 9,5 mm une fois fermé, soit moins de 5 mm par moitié, une finesse inédite pour la marque. Le système TrueDepth de Face ID, intégrant la caméra 3D et le capteur infrarouge, serait trop volumineux et ne pourrait pas être intégré dans un châssis aussi mince. Apple opterait donc pour un capteur d’empreinte intégré au bouton latéral, comme sur certains iPad.
Un nouveau modem maison pour préserver l'autonomie
Le nouvel iPhone pliant embarquerait en outre le modem C2 conçu par Apple, une évolution du C1 apparu dans l’iPhone 16e. Ce composant promet des vitesses de connexion supérieures et accompagnera aussi l’iPhone 17 Air prévu pour 2025. Comme sur les iPhone récents aux États-Unis, Apple supprimerait entièrement le tiroir SIM, y compris dans les autres régions du monde.
Côté design, les premiers modèles pliants seraient proposés uniquement en noir et blanc. Les fournisseurs devraient lancer la production début 2026, en vue d’une commercialisation à l’automne. Reste l’inconnue du prix, qui devrait largement dépasser les tarifs actuels des modèles Pro, et pourrait atteindre ou dépasser les 1 800 dollars déjà pratiqués par la concurrence.
Selon Gurman, Apple ne devrait pas bouleverser son design classique avant cette échéance. L’iPhone 17 attendu au début du mois de septembre 2025 conservera les lignes de l’iPhone 16, avec une nouveauté toutefois : l’iPhone 17 Air, une déclinaison particulièrement fine, servira d’étape avant l’arrivée du modèle pliant. Apple semble donc bien prête à dynamiter la gamme iPhone avant 2027, qui marquera le vingtième anniversaire du smartphone.