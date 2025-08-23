Le nouveau smartphone d’entrée de gamme de Samsung, le Galaxy A17 5G, intègre pour la première fois des fonctions d’intelligence artificielle. Ce modèle met l’accent sur une expérience utilisateur dopée à l’IA tout en proposant des caractéristiques techniques solides à un prix attractif.
- Samsung lance le Galaxy A17 5G en France, première intégration d’IA dans la gamme Galaxy A1X, accessible et grand public.
- Un appui sur la touche latérale active Gemini et Gemini Live pour recherches, reconnaissance visuelle et tâches (calendrier, rappels).
- Fiche technique solide : écran Super AMOLED 6,7" 90 Hz, triple capteur 50 MP OIS, IP54, 128 Go extensible à 2 To.
Auparavant réservée à des modèles plus onéreux, l'intelligence artificielle arrive pour la première fois sur un appareil de la gamme Galaxy A1X. Le Galaxy A17 5G vient de débarquer en France et compte bien démocratiser certaines des fonctionnalités clés aperçues sur des smartphones haut de gamme sans pour autant tirer un trait sur son accessibilité.
- Six ans de mises à jour !
- Design réussi et robuste
- Écran lumineux et bien calibré
Galaxy 17 5G : Samsung veut démocratiser l'IA sur smartphone
Dans un billet de blog publié hier, le géant coréen Samsung a officiellement levé le voile sur son Galaxy A17 5G. De toute évidence, l'accent est mis sur l'arrivée de fonctions d'intelligence artificielle. Un long appui sur la touche latérale permet de lancer un assistant comme Gemini afin d’effectuer des recherches ou de déléguer des tâches. L’appareil établit un lien direct entre l’IA et les applications embarquées : il peut par exemple « identifier la date du prochain concert de son artiste préféré, l’ajouter à son calendrier et créer un rappel pour l’ouverture de la billetterie ».
Samsung met également en avant Gemini Live, conçu comme « un véritable assistant au quotidien ». L’utilisateur peut activer la caméra pour retrouver la recette d’un plat ou encore exploiter la fonction Entourer pour chercher de Google, qui autorise une recherche à partir d’un texte, d’une image ou même d’une musique. Des fonctionnalités somme toute appréciables pour un smartphone positionné sur le segment abordable.
Un design légèrement repensé et des performances photo améliorées
Le Galaxy A17 5G conserve le bloc photo vertical caractéristique de la marque, tout en gagnant en finesse avec 7,5 mm d’épaisseur et en légèreté. Samsung annonce un dos renforcé, un écran protégé par du Gorilla Glass Victus ainsi qu’une certification IP54 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Le confort d’utilisation repose sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement de 90 Hz.
Côté photo, le smartphone embarque trois capteurs arrière dont un principal de 50 MP doté d’un stabilisateur optique. Cette technologie « permet d’obtenir des photos nettes avec un temps d’exposition 2,5 fois plus long que sur le Galaxy A16 5G », améliorant ainsi la luminosité des clichés nocturnes. Le stockage interne de 128 Go peut être porté jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD.
Le Galaxy A17 5G est dès à présent disponible en France au prix de 229 euros. Pas moins de trois coloris sont proposés : Bleu, Gris et Noir. Une déclinaison 4G à 199 euros suivra courant septembre, proposée en Bleu clair, Gris et Noir.