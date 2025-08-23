Dans un billet de blog publié hier, le géant coréen Samsung a officiellement levé le voile sur son Galaxy A17 5G. De toute évidence, l'accent est mis sur l'arrivée de fonctions d'intelligence artificielle. Un long appui sur la touche latérale permet de lancer un assistant comme Gemini afin d’effectuer des recherches ou de déléguer des tâches. L’appareil établit un lien direct entre l’IA et les applications embarquées : il peut par exemple « identifier la date du prochain concert de son artiste préféré, l’ajouter à son calendrier et créer un rappel pour l’ouverture de la billetterie ».

Samsung met également en avant Gemini Live, conçu comme « un véritable assistant au quotidien ». L’utilisateur peut activer la caméra pour retrouver la recette d’un plat ou encore exploiter la fonction Entourer pour chercher de Google, qui autorise une recherche à partir d’un texte, d’une image ou même d’une musique. Des fonctionnalités somme toute appréciables pour un smartphone positionné sur le segment abordable.