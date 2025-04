Dès le mois prochain, les utilisateurs de certains modèles de téléphones Samsung pourront consulter leur agenda, localiser un restaurant ou encore obtenir des suggestions de cadeaux directement via Gemini. En effet, la firme étoilée vient d'annoncer que l'assistant IA de Google sera directement accessible depuis le bouton latéral des Galaxy A récents.

L'intégration de Gemini ne s'arrêtera pas là puisque ce dernier est également conçu pour faciliter des actions complexes impliquant plusieurs applications simultanément. Samsung cite notamment la possibilité d'identifier un endroit pour dîner sur Google Maps avant de partager l'adresse aux autres convives via Messages. Cette interopérabilité s'étend aux applications Samsung, Google et certaines applications tierces, renforçant ainsi la cohérence de l'expérience utilisateur.

Dans un communiqué officiel publié ce mardi 29 avril, on y apprend que « Samsung et Google se sont associés afin de proposer des expériences d’IA intégrées et intuitives qui rendent les dernières technologies accessibles à plus d’utilisateurs ».