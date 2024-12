Attention, il ne s'agit pas non plus de sonner le glas de Galaxy AI. Samsung a investi beaucoup d'énergie et de ressources dans son propre assistant et il est peu probable qu'il l'abandonne complètement. L'arrivée de Gemini Advanced pourrait plutôt s'apparenter à une cohabitation, offrant aux utilisateurs le choix entre les deux intelligences artificielles. On pourrait imaginer certaines fonctionnalités exclusives à Galaxy AI tandis que Gemini Advanced prendrait le relais sur des tâches plus gourmandes en ressources.