Il y a quelques semaines, une rumeur indiquait que Samsung travaillait sur une nouvelle version de Bixby, son assistant vocal concurrent du Siri d'Apple. Les équipes de la marque coréenne seraient à pied d'œuvre pour transformer l'assistant vocal, aux performances plus que limitées, et lui donner une nouvelle jeunesse grâce à l'intelligence artificielle. Bibxy pourrait ainsi répondre plus naturellement aux questions et comprendre davantage les requêtes et le contexte.

Il semblerait toutefois que le travail prend plus de temps que prévu, et Samsung n'a visiblement pas le temps d'attendre que Bixby soit prêt. À la place, les Samsung Galaxy S25 proposeront à leurs utilisateurs d'utiliser Gemini, l'intelligence artificielle de Google.

Pour l'activer, pas besoin d'activer une application, mais simplement de prononcer la commande vocale « Hey Gemini ». L'assistant IA se lance instantanément pour extraire des informations d'une vidéo YouTube, et les ajouter à une note enregistrée dans Samsung Notes. Samsung et Google se sont entendus pour une utilisation à travers différentes apps natives, et ainsi augmenter les cas d'usage d de l'IA au quotidien.