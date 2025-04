Comme l'explique Samsung, « une fois [la mise à jour] installée, elle permet d'utiliser la vidéo en temps réel lorsque l'utilisateur échange avec l'assistant conversationnel. Ce dernier est alors capable de comprendre l'environnement de l'utilisateur, qui peut dialoguer et poser des questions sur ce qui l'entoure. »

Avec cette nouveauté, Samsung donne plus d'allure encore à sa nouvelle gamme de Galaxy S25, à l'heure où elle n'est plus la seule à bénéficier de la surcouche One UI 7. « Grâce à ces nouvelles fonctionnalités vidéo, la série Galaxy S25 offre des expériences d'IA de nouvelle génération et établit la norme en matière d'interaction avec le monde et les appareils » vante dans cette idée le vice-président exécutif et directeur de l’Expérience Client au sein de la division Mobile eXPerience de Samsung Electronics, Jay Kim.

À noter qu'à cette heure, les Galaxy S25 font partie des rares smartphones, avec les Pixel 9, à bénéficier gratuitement de cette avancée.