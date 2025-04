Il y avait une arlésienne du côté de Samsung depuis maintenant un certain nombre de mois : One UI 7. La mise à jour majeure du système d'exploitation du géant sud-coréen n'était en effet disponible que sur les nouveaux smartphones haut de gamme de la série Galaxy S25, sortis en janvier dernier. Or depuis, le déploiement plus large de One UI 7 se faisait attendre.… jusqu'à aujourd'hui ! Mais ce n'est pas la seule nouvelle intéressante du jour.