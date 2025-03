À compter de demain, soit dès ce jeudi 6 mars, le programme bêta de One UI 7 sera disponible pour les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 en Inde, en Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les propriétaires de Galaxy S23, Galaxy A55 et Galaxy Tab S10 pourront à leur tour en profiter dans les jours qui suivent. Comme d'habitude, l'inscription aura lieu via l'application Samsung Members.

Ce n'est pas tout. Le géant coréen a profité de l'occasion pour enfin annoncer, au détour d'un communiqué de presse, que la version stable de la mise à jour One UI 7, établie sur Android 15, sera progressivement déployée à partir du mois d'avril prochain. De toute évidence, les modèles les plus récents seront les premiers à pouvoir en bénéficier.