Samsung n’oublie pas les amateurs et amatrices de photo et de vidéo, qui bénéficient, eux aussi, d’améliorations d’interface significatives. L’application appareil photo voit ses réglages réorganisés pour un accès plus rapide et plus intuitif, alors que les options essentielles se trouvent à portée de doigt, dans la partie inférieure de l’écran. En mode Vidéo Pro, la gestion du zoom a aussi été repensée pour générer des transitions plus fluides.