Samsung a officiellement annoncé le lancement d'un programme bêta de One UI 7 d'ici à la fin 2024, avant son déploiement officiel sur la série Galaxy S25 prévu pour l'année prochaine. Des vidéos de démonstration récemment diffusées mettent en lumière les principales évolutions de cette nouvelle version, qui se présente d'ores et déjà comme la mise à jour la plus ambitieuse de l'interface Android de Samsung.