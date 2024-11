Le design, c’est une chose, mais vous savez ce qu’on dit des goûts et des couleurs. Manifestement consciente des différences de sensibilité esthétique de ses utilisateurs et utilisatrices, Samsung aurait aussi prévu des outils de personnalisation avancée pour son écran de verrouillage. Comme on peut l’apercevoir pour l’horloge, il devrait être possible de modifier facilement les style, police, taille et couleur de caractère, de manière à profiter d’une intégration soignée des widgets sur l’écran de verrouillage.