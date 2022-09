Bientôt un écran de verrouillage type iOS 16 sur les Samsung ?

Dans la bêta 3 de One UI 5.0, on remarque en effet que les options de personnalisation de l'écran de verrouillage semblent assez similaires à celles proposées par iOS 16. Cela commence par l'horloge qui dispose nativement de cinq styles différents sur la surcouche de Samsung, et pour lesquels on peut changer la couleur.

On note aussi la présence de collections d'arrière-plans lorsque l'utilisateur souhaite en changer. En ce qui concerne les widgets, Apple a pris un train d'avance, alors qu'elle a été très en retard sur la question des années durant. Quand One UI se contente de widgets pour les notifications sur l'écran de verrouillage, iOS parvient à intégrer des fonctionnalités et des widgets tiers.

Si la version stable de One UI 5.0 reste proche de celle de la bêta 3, ce qui devrait être le cas, nous pourrons effectuer un appui long sur l'écran de verrouillage pour accéder directement aux possibilités de personnalisation, plutôt que de devoir nous rendre dans les paramètres. Là encore, iOS 16 offre cette faculté.