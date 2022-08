On a enfin une date de sortie pour One UI 5.0 sur Samsung Galaxy S22

Tandis que One UI 5.0 apportera essentiellement des changements d’ordre esthétique, la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 13 devrait bientôt pointer le bout de son nez après de longues semaines passées à se faire attendre. En effet, alors que la bêta 2 de One UI 5.0 a d’ores et déjà entamé son déploiement un peu plus tôt cette semaine, sur les appareils Samsung Galaxy S22, voilà que nous connaissons à présent la date du lancement généralisé de l’interface.