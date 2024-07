One UI 6.1.1 : découvrez la liste des smartphones Samsung compatibles et les nouveautés de la mise à jour

Le géant sud-coréen présentait la semaine dernière ses tout nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6, à l'occasion de sa conférence Unpacked d'été. Des téléphones qui étaient les premiers à embarquer la dernière version de son système d'exploitation, la version One UI 6.1.1. Et depuis, il n'aura fallu que quelques jours avant que l'on apprenne quels appareils de la firme allaient à leur tour être compatibles.