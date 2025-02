Mais, la vidéo officielle nous confirme également que les futurs Galaxy A56 et Galaxy A36 seront les premiers du genre à proposer six ans de mises à jour. Sur cette gamme de prix, c'est du jamais vu chez Samsung. En effet, les Galaxy A55 (499€) et Galaxy A35 (399€) peuvent prétendre à quatre mises à jour Android. C'est donc une belle allonge qui se profile ; même si les Galaxy S restent en tête avec sept ans de correctifs.