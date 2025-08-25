Selon des informations issues de la chaîne d'approvisionnement et reprises par la presse spécialisée, l’iPhone 17 inaugurerait un nouveau dos avec un bloc photo horizontal, première étape d’une refonte par couches successives. Ce changement marquerait la première évolution majeure du module arrière depuis l’iPhone 11 Pro, avec la possibilité que l’ampleur varie entre modèles, sans certitude sur un périmètre « Pro » exclusif. Des briefings récents laissent entendre que cette bascule ouvrirait un cycle de trois ans de transformations, confirmant une stratégie par paliers.

La deuxième phase viserait la façade, avec l’abandon de la « Dynamic Island » au profit d’un simple orifice punch-hole pour la caméra, tandis que l’attirail de Face ID passerait sous la dalle via des technologies under-display. Dans ce schéma, l’objectif serait de réduire l’empreinte visuelle en façade sans sacrifier l’authentification, la partie la plus délicate étant la fiabilité des capteurs et la qualité photo derrière des pixels actifs. Historiquement, Apple a d’abord réservé ces bascules aux modèles haut de gamme avant diffusion à la gamme standard, un précédent qui cadre avec cette étape.

Point d’orgue pressenti, 2027 viserait un écran sans encoche ni trou, avec caméra frontale et Face ID entièrement dissimulés, pour un affichage dit full-screen. Le gain de surface utile serait maximal, mais dépend d’avancées sur la transparence locale de la dalle, l’algorithme de reconstruction d’image et la robustesse de l’infrarouge sous écran. Ce scénario représente l’aboutissement annoncé de la séquence, même si son atterrissage précis reste discuté.