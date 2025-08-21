Les iPhone 17 seront dévoilés le 9 septembre, c'est ce qu'annonce Apple par erreur en affichant la date de la prochaine keynote sur l'application Apple TV. Si le fabricant l'a rapidement retirée, cette date n'est pas passée inaperçue et nous confirme la volonté du géant californien de présenter ses smartphones à une date similaire à d'habitude.