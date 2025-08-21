Les iPhone 17 seront dévoilés le 9 septembre, c'est ce qu'annonce Apple par erreur en affichant la date de la prochaine keynote sur l'application Apple TV. Si le fabricant l'a rapidement retirée, cette date n'est pas passée inaperçue et nous confirme la volonté du géant californien de présenter ses smartphones à une date similaire à d'habitude.
Apple, connu pour son extrême discrétion concernant ses lancements, a par erreur divulgué la date de son prochain événement dédié à l’iPhone 17. Selon des informations rapportées ce matin, une invitation aurait brièvement été publiée sur l’application Apple TV avant d’être rapidement retirée. Cette fuite confirme les rumeurs évoquant une conférence prévue pour le 9 septembre 2025.
Une fuite inattendue dans l'app Apple TV
D’ordinaire, Apple maintient un secret rigoureux autour de ses annonces. Pourtant, cette fois, c’est l’entreprise elle-même qui a laissé échapper la date officielle.
L’invitation, dont le design rappelle le fond d’écran du premier MacBook Air, a été repérée et partagée en ligne avant sa suppression. Ce choix esthétique pourrait suggérer l’arrivée d’un nouveau modèle, l’iPhone 17 Air, dont la finesse serait un argument majeur face à la concurrence, notamment le Galaxy S25 Edge de Samsung.
La gamme iPhone 17 attendue
La série iPhone 17 devrait se composer de plusieurs modèles :
iPhone 17 : le modèle de base, conservant une apparence classique.
- iPhone 17 Air : une version ultra-fine, positionnée comme une alternative au Galaxy S25 Edge.
- iPhone 17 Pro et Pro Max : des versions haut de gamme, avec un redesign marqué à l’arrière, comme le suggèrent des accessoires déjà commercialisés par des marques tierces.
Les rumeurs évoquent également de nouvelles couleurs, dont un orange vif pour les modèles Pro. Par ailleurs, une hausse de prix d’environ 50 dollars est envisagée pour l’ensemble de la gamme, bien que l’iPhone 17 Pro pourrait diminuer quelque peu cet impact en proposant une capacité de stockage minimale de 256 Go, abandonnant l’option 128 Go.
Les autres annonces attendues
Outre les smartphones, l’événement devrait être l’occasion pour Apple, de présenter ses nouvelles montres connectées. L'Apple Watch Series 11 et la Watch Ultra 3 devraient être dévoilées dans la foulée des nouveaux iPhone. Côté iPad et Mac, des présentations ultérieures devraient avoir lieu d'ici à la fin de l'année.