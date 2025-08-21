Au cœur du problème, on retrouve une faille baptisée CVE-2025-43300. Elle ne vise pas une application obscure, mais bien ImageIO, le moteur logiciel qui gère l'affichage de la quasi-totalité des images sur votre iPhone, iPad ou Mac. Qu'il s'agisse d'un aperçu dans Fichiers, d'une photo reçue par message ou d'une image sur une page web, ImageIO est à la manœuvre.

Le danger réside dans sa simplicité d'exploitation : il suffit de faire en sorte que la victime ouvre ou affiche une image spécifiquement conçue pour être malveillante. Le défaut technique permet alors de corrompre la mémoire de l'appareil, ouvrant une porte dérobée pour exécuter du code à distance et prendre potentiellement le contrôle du système.