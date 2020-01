Des photos du Realme X50 et de son quadruple module photo

© Realme

Compatible 5G

© Realme

Source : GSMArena

Le patron de Realme a en effet publié des clichés de l'appareil. Si l'on ne voit pas la face avant du X50, on peut désormais admirer le dos du smartphone, équipé comme prévu de quatre capteurs photo . Pas de confirmation ici, mais on attend un double capteur photo à l'avant, logé dans un poinçon à la manière de ce que l'on retrouve sur le Galaxy S10+ On sait en outre que le Realme X50 sera équipé d'un SoC Snapdragon 765G , associé au modem X52. Il s'agit de la configuration milieu de gamme du fondeur américain Qualcomm pour rendre les smartphones compatibles 5G sans faire exploser les prix. Ce set-up permet de profiter de la fonctionnalité d'agrégation Wi-Fi + 5G.La présentation officielle du smartphone est prévue pour le 7 janvier 2020. Il devrait être accompagné d'une version plus entrée de gamme. Il pourrait s'agir d'un smartphone très similaire mais supportant seulement la 4G LTE.