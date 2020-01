Toujours plus loin : les 6 capteurs photo et toutes les specs du Realme X50 5G ont leaké

Un double capteur photo frontal

On apprenait il y a peu que le Realme X50 5G serait équipé d'un SoC Snapdragon 765G , une puce orientée gaming et compatible 5G de milieu de gamme du fondeur Qualcomm. On connaît aujourd'hui une bonne partie de sa fiche technique, entre fuites et annonces officielles du constructeur.À commencer par la photo. Comme sur le Galaxy S10+ , on attend six capteurs sur le Realme X50 5G : quatre à l'arrière et deux à l'avant. On aurait droit au dos à un module principal Samsung GW1 de 64 MP associé à un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un téléobjectif de 13 MP avec zoom hybride 5x et un objectif macro de 2 MP. Le double capteur photo frontal serait quant à lui composé d'un module de 32 MP épaulé par un objectif de 8 MP.De plus, l'écran IPS LCD de 6,67 pouces afficherait une définition FHD+ 2400 x 1080 pixels. On attend un ratio écran-corps élevé avec de fines bordures et un petit menton, mais cela risque d'être inférieur à ce qu'on retrouve sur les mobiles avec dalle OLED. Pas d'encoche ou de pop-up, on retrouve un poinçon en haut à gauche pour loger les deux caméras.L'autonomie devrait être confiée à une batterie de 4 500 mAh, de quoi voir venir. Elle serait compatible recharge rapide 30 W pour vite remonter en énergie. Sur cet aspect, on risque de comparer l'appareil au Xiaomi Mi 10 , qui doit lui aussi embarquer une généreuse batterie avec recharge très rapide.Comme il est de coutume désormais, plusieurs configurations seront proposées : 6 Go de RAM + 128 Go d'espace de stockage, 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go. Les prix devraient partir de 280 euros hors taxe pour la variante la moins équipée, jusqu'à 360 euros hors taxe pour le modèle le mieux fourni. Des tarifs seulement pratiqués en Chine bien entendu.Le lancement du X50 5G de Realme est prévu pour le 7 janvier 2019. Pas d'information sur une disponibilité en Europe pour le moment.