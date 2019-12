Grosse batterie et recharge ultra rapide pour le Xiaomi Mi 10 ?

Rendez-vous début 2020

Lire aussi :

Xiaomi présente le Redmi K30 : le premier milieu de gamme avec écran 120 Hz



Source : Android Headlines

Après avoir fait sensation en cette fin d'année 2019 en ressuscitant sa gamme Mi Note avec le Mi Note 10 , Xiaomi prépare déjà le lancement de son prochain flagship : le Xiaomi Mi 10.Et plusieurs informations circulent déjà à son sujet. D'après le leaker chinois Digital Chat Station, qui a publié ces éléments sur le réseau social Weibo, le Mi 10 devrait être équipé d'une massive batterie de 4 800 mAh, laissant présager d'une excellente autonomie. D'après lui, une version Lite/SE de l'appareil aurait quant à elle droit à une batterie avec une capacité de 4 500 mAh.Cela vient s'ajouter au fait que Xiaomi préparerait des technologies de recharge ultra rapide pour la génération du Mi 10 : on parle d'une compatibilité avec une recharge filaire jusqu'à 66 W et avec une recharge sans-fil jusqu'à 30 W. De quoi rapidement redonner de l'énergie aux imposantes batteries qui seraient prévues.Le Xiaomi Mi 10 embarquera un SoC Snapdragon 865G de Qualcomm et sera compatible 5G. La date d'annonce officielle devrait se tenir au premier trimestre 2020, sans doute un peu avant le MWC de Barcelone qui se tiendra fin février.