Xiaomi présente le Redmi K30 : le premier milieu de gamme avec écran 120 Hz

© Xiaomi

Écran poinçonné 120 Hz

© Xiaomi

Une version 5G plus puissante

© Xiaomi

Via : Pricebaba

Sept mois seulement après les K20 et K20 Pro (ici connus sous le nom de Mi 9T et Mi 9T Pro ), Xiaomi renouvelle son milieu de gamme Redmi et la fait passer à l'ère 5G.Malgré le peu de temps qui sépare le K30 de son prédécesseur, ce nouveau modèle affiche un dessin radicalement différent. Terminée, la caméra « pop-up » sur le haut de l'appareil, et place à l'écran poinçonné. Plus particulièrement, avec ses deux appareils photo intégrés à l'avant, le gigantesque écran 6,67 pouces du K30 rappelle celui du Samsung Galaxy S10+ . La différence ici tient à la technologie retenue pour la dalle : LCD IPS pour le Redmi K30, contre Super AMOLED pour le flagship Samsung.Ce qui est parfaitement inédit, en revanche, c'est que ledit écran est capable de gérer une fréquence d'affichage de 120 Hz. Une première sur du milieu de gamme. En effet si le ROG Phone II de Asus a pu offrir une fréquence similaire au cours de l'année, les deux smartphones ne boxent vraiment pas dans la même catégorie de prix.Un petit mot sur la photo également : le Redmi K30 sera parmi les premiers à arborer le nouveau capteur Sony IMX686 de 64 mégapixels, dont la taille et l'ouverture n'ont pas encore été précisées par le constructeur. Un module ultra grand-angle de 8 mégapixels l'accompagnera, tout comme un capteur dédié au portrait de 2 mégapixels, et un dernier de 2 ou 5 mégapixels pour la macro (selon que vous choisissez le modèle 4G ou 5G).Comme nous vous le rapportions dans de précédents articles, le Redmi K30 5G profitera du nouveau Snapdragon 765G de Qualcomm : un SoC milieu de gamme embarquant un CPU 8 cœurs (culminant à 2,3 GHz), un GPU Adreno 620 et prend notamment en charge le HDR 10 bits (bien que l'on ignore si c'est le cas de l'écran du K30).De par la nature du Snapdragon 765 et son modem 5G directement intégré, la version 4G du Redmi K30 doit donc se contenter d'un SoC déjà existant : le Snapdragon 730G, que l'on retrouve déjà sous le capot du Mi 9T.Côté batterie, les deux modèles seront proposés avec un accu de 4 500 mAh. Mais la version 5G pourra être rechargée à 30 W, contre 27 W pour le modèle 4G.Si une disponibilité européenne et française n'a pas encore été confirmée par Xiaomi pour le Redmi K30, il sera disponible en import à partir de 205€ HT pour la version 6+64 Go, ou 256€ HT pour la version 5G. Configuré en 8+256 Go, le Redmi K30 5G vous en coûtera 372€ HT environ.