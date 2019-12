Le Google Pixel 4a montre le bout de son nez (et il a un écran percé)

© OnLeaks / 91mobiles

Comme d'habitude attribuée à OnLeaks et 91mobiles, cette découverte laisse à voir un smartphone reprenant évidemment les grandes lignes du Pixel 4, tout en innovant sur d'autres, notamment sur l'écran.Les différences esthétiques entre le Pixel 4 et ce Pixel 4a sautent aux yeux. À l'avant, et contrairement à son grand frère qui affichait une épaisse bordure supérieure pour inclure ses capteurs, le Pixel 4a profiterait d'un écran (OLED) de 5,7 ou 5,8 pouces, lequel est percé pour accueillir l'appareil photo avant. Une mode qui a commencé à faire des petits en 2019 (Honor View 20, Galaxy S10, etc...) et qui devrait se pérenniser en 2020, donc.Par conséquent, et au vu de la taille du poinçon, il y a fort à parier que le Pixel 4a fera l'impasse sur les fonctionnalités de détection gestuelle du modèle original. Est-ce un mal ? Très franchement non — cettetenant plus selon nous du gadget que de l'indispensable.Autre élément qui tend à confirmer l'absence de Soli (du nom du radar permettant la détection des mouvements de l'utilisateur) : le Pixel 4a propose un bon vieux capteur d'empreintes digitales sur son dos. À l'ancienne donc, ce qui nous fait également penser que Face Unlock ne sera pas de la partie sur ce nouveau modèle.Du reste, on peut voir grâce aux rendus 3D de OnLeaks que le Pixel 4a se doterait d'une prise jack 3,5 mm.Bien entendu, et comme le Pixel 3a en son temps , le Pixel 4a devrait logiquement s'imposer comme le photophone le plus séduisant dans sa gamme de prix. Mais là où le 3a disposait de l'exacte même configuration technique au niveau du capteur photo, le Pixel 4a perdrait un module au passage : seul le capteur standard de 12 mégapixels semble être de la partie.C'est donc essentiellement au niveau de la polyvalence que le Pixel 4a pourrait y perdre. En effet le Pixel 4 proposait grâce à son téléobjectif 16 mégapixels un zoom (hybride) 8x tout bonnement excellent. Les facultés de traitement numérique du smartphone devraient néanmoins rester identiques.Pour conclure sur de la spéculation pure et simple, il se murmure que le Pixel 4a profiterait d'un SoC Snapdragon 730 (ou 765, si Google décidait de se lancer dans la 5G avec un smartphone moyenne gamme) ainsi que 6+64 Go de RAM et de stockage.Selon toute vraisemblance, le Pixel 4a sera dévoilé lors d'une conférence I/O. L'an passé, Google avait levé le voile sur son Pixel 3a début mai. Pour rappel, le Pixel 3a avait été lancé à partir de 399 €, contre 859 € pour le Pixel 3.