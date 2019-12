Batterie graphène ou pas ? Huawei met fin aux rumeurs entourant le P40

© Huawei

Le tweet publié par le compte Huawei France.

Pourquoi les batteries au graphène ne sont pas pour tout de suite ?

Conclusion ? Non, le Huawei P40 ne bénéficiera pas d'une batterie au graphène. Pour la simple et bonne raison que le développement de cette technologie est encore balbutiant, et que son intégration dans des produits de grande consommation est très prématurée.Encore un coup du « stagiaire ». Mais si, vous savez, ce fameux stagiaire à qui on met sur le dos les pires absurdités publiées sur les comptes officiels de grandes entreprises, ou les coquilles dans les bandeaux déroulants sur les chaînes d'infos en continu. C'est ainsi que le 21 décembre dernier, le compte Huawei France publiait ceci.De nombreux tweetos, dont le célèbre IceUniverse qui n'est jamais très loin lorsque l'on parle smartphone, viennent promptement corriger l'affirmation de Huawei France. En fait, le compte twitter officiel de la marque ne faisait que relayer un article hautement spéculatif, en tirant des conclusions hâtives et irréfléchies.Le tweet rapidement supprimé, l'entreprise a été obligée de confirmer son erreur : il s'agissait bien de rumeurs. Le P40 Pro se contentera d'une batterie Lithium-ion tout ce qu'il y a de plus classique.Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler du P40 Pro et de sa prétendue batterie au graphène. Début décembre déjà, un informateur indien y allait de sa petite indiscrétion à ce sujet.Malheureusement, et comme le confirme IceUniverse, la technologie des batteries au graphène n'est tout simplement pas encore assez avancée pour qu'une commercialisation à grande échelle soit possible. Samsung, qui semble être le constructeur le plus avancé sur la question, table quant à lui pour une utilisation à partir de 2021, au mieux.Ce qui ne nous empêche pas d'attendre avec impatience les premiers smartphones qui profiteront de cette avancée. Plus compactes, de bien meilleure résistance et dotées de capacités de recharge bien supérieures aux batteries au silicium, les accumulateurs en graphène sont porteurs de bien des promesses en matière d'autonomie.