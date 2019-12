Huawei P40, Mate X : le plein d’informations sur les prochains flagships du géant chinois

Une série P40 avec un tout nouveau design

Un nouveau Mate X dans les cartons

Le P40 Pro, futur représentant de la gamme P, axée sur la photographie, devrait être lancé en mars 2020 lors d'un événement à Paris. Richard Yu nous a précisé que le flagship bénéficiera d'un tout nouveau design, et mettra à nouveau le paquet sur la photo, pour se positionner comme le champion incontestable des « photophones ».La série P40 devrait être commercialisée sur le Huawei Store mais aussi chez les opérateurs télécoms, contrairement au Mate 30 qui a été boudé par nos opérateurs français suite au blocage américain des services mobiles de Google sur les smartphones du groupe chinois.Huawei nous l'assure, avec les prochains flagships, les HMS () seront prêts pour le marché européen et devraient convaincre les opérateurs.Si le smartphone pliable de Huawei avait fait sensation l'année dernière au MWC, nous n'avions pas eu d'informations récentes quant à une potentielle sortie en Europe. Le Mate X fait pourtant un carton en Chine où il est disponible depuis peu, et déjà en rupture de stock dans tous les points de vente.Bonne nouvelle, le Mate X devrait arriver chez nous durant le premier trimestre 2020, à un prix supérieur à 2 000 €. Mais Huawei annoncera une nouvelle version du smartphone pliable lors du MWC, plus puissante grâce au Kirin 990 et compatible 5G. Ce nouveau Mate X devrait également être plus solide au niveau du mécanisme de la charnière et de l'écran.Le rendez-vous est donc pris pour le MWC, et, parole de Richard Yu, cette fois-ci nous pourrons le prendre en main.