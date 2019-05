Google suspend ses relations avec Huawei et lui retire sa licence Android

Rad K / Shutterstock.com

Play Store, YouTube, Gmail, Google Maps... la fin des mises à jour ?

Huawei pourrait déployer son alternative à Android

2,5 milliards d'appareils embarquent l'OS de Google

Le géanta-t-il porté un coup (fatal) à? Dimanche soir, l'agencea en tout cas annoncé avoir eu vent de la suspension du contrat liant la société américaine à la firme de Shenzhen,à cette dernière, avec pour conséquence directe laà destination de ses nombreux clients.Symbole de la guerre commerciale que livre Donald Trump à la Chine et à son imposante entreprise, marquée par la déclaration d'une « urgence nationale » pour interdire aux firmes de télécom américaines de se fournir en équipements auprès d'homologues étrangers accusées d'espionnage, Huawei est cette fois touchée par une action de très grande ampleur, prenant directement racine depuis l'un de ses partenaires historiques : Google.La firme de Moutain View aurait mis un terme aux mises à jour de son système d'exploitation Android,(placés sur liste noire), la boutique d'applications de l'OS. Google devrait également mettre fin à l'aide apportée à Huawei pour le support techniqueIl est important de préciser que. Si son intention du moment devait bien devenir effective et ainsi confirmer les allégations de nos confrères deMais cette dernière resterait alors extrêmement limitée en termes d'usages :, indique une source, ce qui pousserait alors Huawei à déployer son propre OS.La société fondée par Ren Zhengei a en effet « prévu le coup » en développant ces dernières années une alternative susceptible d'être mise en place si elle se retrouve dos au mur, ce qui semble plus que jamais être le cas. Une partie de la technologie développée est d'ailleurs déjà utilisée dans des smartphones vendus au sein de l'Empire du Milieu.Aujourd'hui, 2,5 milliards d'appareils actifs seraient équipés du système d'exploitation Android.