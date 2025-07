Quand on parle de cyberattaque mobile, on pense souvent aux applis vérolées, aux permissions intrusives et aux superpositions d'interfaces malveillantes. Mais TapTrap ne coche aucune de ces cases. Ce nouveau concept d’attaque, présenté par des chercheurs des universités de Vienne et de Bayreuth, repose sur un détournement ingénieux des animations d’Android pour intercepter les interactions des utilisateurs et utilisatrices, et les rediriger vers des interfaces sensibles sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Résultat : des actions critiques comme l’activation de la caméra ou la modification de réglages système peuvent être validées à leur insu, pendant qu’ils pensent encore utiliser une application classique.